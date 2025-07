Dengue, Chikungunya e West Nile: quali sono le differenze?

La Dengue è conosciuta anche come "febbre spacca ossa" per i dolori che provoca a livello dello scheletro, mentre il termine. Non c'è contagio diretto tra esseri umani: circola nel sangue della persona infetta da due a sette giorni e se in questo periodo si verifica la puntura di una zanzara questa può trasmetterlo ad altri. Dopo cinque o sei giorni giorni dalla puntura, se si sviluppa la malattia, si può avere una febbre molto alta, mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall'insorgenza della febbre.

La diagnosi è normalmente effettuata in base ai sintomi, ma può essere più accurata con la ricerca del virus o di anticorpi specifici in campioni di sangue. In genere, si guarisce completamente in due settimane e raramente l'infezione può evolvere in febbre emorragica.