Lo studio di un gruppo di ricercatori danesi pubblicato su Nature. La nuova molecola funziona come un interruttore che può aprirsi e chiudersi in risposta al valore della glicemia nel sangue. Se funzionerà anche sull'uomo - per ora è stata testata con esiti positivi sugli animali - "si tratterebbe di una rivoluzione epocale, perché eliminerebbe il problema dell'ipoglicemia che è la principale criticità nelle persone con diabete che assumono insulina", spiega il Professor Riccardo Candido a SKy TG24 Insider