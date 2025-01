Influenza, picco contagi in Italia. Quali farmaci prendere e quali no

Introduzione

La stagione influenzale potrebbe aver raggiunto il suo picco. L’ultimo rapporto RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, con dati relativi al periodo 13-19 gennaio, segnalava un livello d'incidenza in Italia a 15,0 casi per ogni mille assistiti, in crescita di 0,6 sulla settimana precedente. Tuttavia, si evidenzia come il numero di casi di sindromi influenzali e similinfluenzali stia crescendo con minore intensità: "Probabilmente è stato raggiunto il picco stagionale", fa sapere l’Iss