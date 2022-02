Covid, Vaia: “La pillola antivirale sta dando ottimi risultati”. VIDEO

Il direttore dello Spallanzani di Roma ha spiegato che nell’Istituto si utilizza da due settimane: “Più di 60 persone hanno avuto questa somministrazione e stanno tutte bene, non hanno avuto la malattia grave e si sono negativizzate”

"Sono due settimane che somministriamo la pillola antivirale qui allo Spallanzani, con ottimi risultati". Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky TG24 il direttore dell'Istituto Spallanzani di Roma Francesco Vaia. "Più di 60 persone hanno avuto questa somministrazione – aggiunge - e stanno tutte bene, non hanno avuto la malattia grave e si sono negativizzate".