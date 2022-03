Sale il numero dei pazienti nei reparti ordinari (8.728, +298), diminuiscono le persone in rianimazione (463, -4), con 31 ingressi in intensiva in 24 ore. La situazione dell’occupazione degli ospedali resta sotto controllo. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è al 14,9%, con il bollettino del 21 marzo che segnala 32.573 nuovi casi rilevati su 218.216 test giornalieri