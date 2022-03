La sotto variante BA.2 si sta diffondendo velocemente in tutto in mondo, dove circola al 60%. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, in Italia è al 44,1%. La sub variante sembra sia più trasmissibile ma non più severa di Omicron originale. Ma l’Iss sottolinea che dal 6 dicembre c’è stato un aumento del rischio di reinfezione: la ragione sarebbe proprio l’apparire di nuove varianti