Covid, stop alla sospensione per i poliziotti non vaccinati

Lo prevede la nuova circolare. Resta la sanzione amministrativa pecuniaria. In ogni caso, per accedere ai luoghi di lavoro fino al 30 aprile dovranno possedere, ed esibire su richiesta, almeno il Green Pass base

Stop alla sospensione dal lavoro per i poliziotti non vaccinati contro il Covid-19. Lo ha scritto il capo della polizia Lamberto Giannini in una circolare. Coloro che sono stati già sospesi "dovranno essere riammessi in servizio a decorrere dal 25 marzo 2022" (GLI AGGIORNAMENTI SUL COVID).