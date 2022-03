Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 25 marzo. LIVE

In Italia il bollettino del ministero della Salute registra 81.811 nuovi contag su 545.302 tamponi processati. I decessi sono 182. Calano le terapie intensive (-19, ora 447) ma salgono i ricoveri ordinari (+90, ora 9.029). Il tasso di positività è al 15% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA ha iniziato la valutazione dell'opportunità di una seconda dose booster dei vaccini contro il Covid-19 per particolari categorie di soggetti. Considerato il complesso dei dati disponibili, afferma l'Aifa, "la CTS ha deciso che sono necessari ulteriori approfondimenti , integrando le evidenze scientifiche internazionali con i dati di studi in corso in Italia". La CTS ha ribadito che è essenziale il completamento del ciclo vaccinale seguito dalla dose booster già autorizzata. L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio di Evusheld, sviluppato da AstraZeneca, per la prevenzione del Covid negli adulti e negli adolescenti dai 12 anni di età prima della potenziale esposizione al virus. Secondo i dati della Fondazione Gimbe, salgono da 17 a 38 le province italiane con un'incidenza superiore a mille casi di coronavirus per 100mila abitanti, un valore chiave per capire la velocità di circolazione del virus. La provincia che registra il valore più elevato è Lecce, che supera quota duemila casi.