Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 25 marzo

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 14.229.495. Le vittime in totale sono 158.582, con 146 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 12.824.632 in totale. Sono invece 1.236.840 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 198.135.632 - di cui 87.742.645 processati con test molecolare e 110.392.987 con test antigenico rapido -, in aumento di 503.973 rispetto al 24 marzo. Le persone testate sono finora 53.722.281, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La Regione Abruzzo riporta che dal totale dei positivi sono stati sottratti 27 casi perché duplicati e 3 casi perché non pazienti Covid; dichiara inoltre che del totale dei decessi comunicati in data odierna 4 sono avvenuti nei giorni scorsi e che dati odierni comprendono un riallineamento del totale delle guarigioni e dei pazienti in isolamento. La Regione Emilia-Romagna dichiara che sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni precedenti,in quanto giudicati non casi COVID-19.

La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi.

La Regione Sicilia dichiara che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 815 sono relativi a giorni precedenti al 24/03/22. La Regione Umbria fa presente che 6 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 19 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.