Covid in Italia e nel mondo: le notizie di oggi 26 marzo. DIRETTA

Covid-19, come funziona e a chi è rivolto il mix di monoclonali preventivi

L’Ema ha dato il via libera a Evusheld, sviluppata dalla società AstraZeneca, per la prevenzione della malattia causata dal coronavirus. Il farmaco, che non è sostitutivo del vaccino, viene iniettato intramuscolo: è approvato per adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età