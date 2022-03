Covid in Italia e nel mondo: le notizie di oggi 27 marzo. DIRETTA

Uno studio condotto da ricercatori dell'università di Innsbruck, e pubblicato sul New England Journal of Medicine, mostra che gli anticorpi sviluppati dopo un'infezione da Omicron non riconoscono efficacemente le altre varianti del virus SarsCoV2. Le persone non vaccinate che si sono ammalate con Omicron, dunque, potrebbero non essere protette se emergesse una variante più simile ad Alfa, Beta, Gamma o Delta