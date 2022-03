Covid, monitoraggio Iss: Rt sale a 1,12, incidenza cresce a 848

Lo ha sottolineato il consueto monitoraggio settimanale, coordinato dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. È in calo, seppur lievemente, il tasso di occupazione in terapia intensiva; mentre sale l'occupazione dei reparti

Sono in salita nell'ultima settimana sia l'indice Rt che l'incidenza. Quest'ultima si attesta a 848 ogni 100.000 abitanti, rispetto a 725 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente; mentre l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici dal 2 al 15 marzo 2022 è stato pari a 1,12 (range 0,87 - 1,44), in aumento rispetto alla settimana precedente quando era pari a 0,94 e con un valore sopra la soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (RT 1,08). Lo ha evidenziato il consueto monitoraggio settimanale, coordinato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.