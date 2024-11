A Genova primo ricovero da variante australiana dell'influenza

Primo caso di influenza da virus H3N2 a Genova con un ricovero in infettivologia al Policlinico San Martino. "Si tratta di un signore di 76 anni con un quadro clinico impegnativo e sintomi importanti". A riferirlo in un post su X è Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova. "In particolare predomina il quadro neurologico a dimostrazione del tropismo di H3N2 per tanti organi tra cui i polmoni e il cervello. Se il buongiorno si vede dal mattino…non sarà una bella stagione influenzale".