E visto il maltempo di questi giorni la situazione, sotto questo profilo, potrebbe peggiorare? "Come sempre tutto dipenderà dall'andamento meteorologico e dall'abbassamento delle temperature”, ha detto Pregliasco. L’influenza vera e propria, ha poi concluso, “scatta quando le temperature scendono e rimangono basse, mentre in una fase come questa, con ampi sbalzi termici, lavorano di più gli altri virus 'cugini'. Come sempre il trigger, l'elemento scatenante, non è mai facile da individuare. C'è un fattore di crescita", seppur al momento i casi di influenza classici "siano davvero sporadici"