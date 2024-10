Influenza, segnalati i primi casi in Italia: vaccinazioni a rilento

Introduzione

In Italia si iniziano a registrare i primi casi di influenza stagionale, un segnale che i virus sono già in circolazione, anche se con un'intensità ancora bassa. “I primi casi sono per il momento sporadici, sono meno di una decina quelli registrati finora, maggiormente al Nord ma qualcuno anche al Sud Italia”, ha spiegato all’Ansa Antonio Bella, ricercatore del Dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità e responsabile della Sorveglianza epidemiologica InfluNet. Quest'anno gli esperti prevedono una predominanza dei virus di tipo A, in particolare dell'Ah3n2, noto come il ceppo "australiano". Ci si protegge in primo luogo, ma non solo, con la vaccinazione, come ricordato dall’Ecdc nella campagna "Non lasciare che l'influenza diventi il tuo tallone d'Achille”. Tuttavia, come sottolineato dalla Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), la campagna vaccinale procede a rilento. Ecco i numeri della scorsa stagione influenzale e i consigli su come limitare i contagi.