Introduzione

A ottobre è in programma l’inizio della campagna di vaccinazioni. Gli esperti prevedono una stagione influenzale intensa e per questo chiedono di organizzare per tempo la distribuzione delle dosi e informare con maggiore chiarezza sui vaccini, dopo la riduzione delle coperture nella stagione 2023-24.



"La previsione per il prossimo anno è quella di una stagione influenzale intensa tanto, se non peggio, di quella dell'anno passato, quando abbiamo avuto la cifra altissima di 15 milioni casi di influenza e virus parainfluenzali", ha detto all'Ansa Fabrizio Pregliasco. “Davanti a noi abbiamo la riapertura delle scuole, il ritorno alla grande socialità. Dobbiamo spendere il nostro tempo e il nostro impegno in una importante campagna vaccinale a difesa delle popolazioni target”, ha aggiunto Francesco Vaia riferendosi soprattutto ai fragili e agli anziani. E Silvestro Scotti: “Opportuno è rendere disponibili i vaccini il prima possibile, così da permettere ai medici la loro organizzazione diffusa e di prossimità, senza stop per carenze di dosi o lungaggini burocratiche e logistiche”