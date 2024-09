Per prevenire il post-vacation blues, è utile adottare alcune strategie già prima di partire per le vacanze. Prima della partenza, è consigliabile rallentare i ritmi per prepararsi meglio al viaggio. È inoltre utile lasciare la casa in ordine, in modo che al ritorno ci si possa sentire accolti e non si debba subito affrontare la riorganizzazione dell'ambiente domestico. Una volta tornati, invece, per superare la cosiddetta "sindrome da rientro" e essere pronti a inaugurare un nuovo anno lavorativo con entusiasmo e voglia di fare, Stefania Cupperi, psicologa che collabora con Elty di DaVinci Salute suggerisce 5 semplici comportamenti per riprendere i ritmi abituali. Ecco quali.