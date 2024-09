Introduzione

Quella di quest'anno potrebbe essere la stagione influenzale più pesante in Italia. A partire da ottobre prenderà il via la campagna di somministrazione del vaccino antinfluenzale, consigliato soprattutto per le categorie a rischio, come bambini, donne in gravidanza e pazienti fragili. Oltre all'influenza e al virus respiratorio sinciziale, che sono entrambi malanni stagionali, sarà diffuso anche il Covid, che non è un virus stagionale e ha cicli di salita e discesa di 4 o 6 mesi. Ma a chi è consigliato il vaccino? E come possiamo proteggerci dall'influenza? Ecco tutto quello che c'è da sapere