Influenza, arriva la variante australiana? Sintomi e cosa aspettarsi

Stante la situazione attuale, secondo i medici diventa ancora più importante vaccinarsi, specialmente per le persone fragili, con l’obiettivo di ridurre il rischio di complicanze. Ma per risollevare le coperture vaccinali che in Italia continuano a scendere "ci vuole un cambio di paradigma, un impegno istituzionale forte, reale e serio, non solo a livello regionale. Anche a livello nazionale serve slancio per una campagna di vaccinazione sistematica", ha spiegato ancora Pregliasco