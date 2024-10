Dopo Lazio, Toscana e alcune Asl della Campania, secondo i dati forniti all'Ansa dalla Federazione italiana dei medici di medicina generale, la campagna vaccinale antinfluenzale proseguirà in ordine sparso nelle diverse Regioni. Il 7 ottobre si inizierà in Lombardia, Piemonte, provincia autonoma di Trento, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. La Puglia seguirà il 9 ottobre, mentre dal 14 sarà il turno di Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Dal 15, partiranno le somministrazioni in Sardegna, Marche, provincia autonoma di Bolzano e Calabria. La Liguria inizierà il 16 ottobre, il Molise aspetterà fino al 21, mentre la Basilicata, ancora in fase di chiusura della gara, dovrebbe partire ai primi di novembre. Ancora incerta la data per l'Abruzzo, che comunque sarà dopo il 10 ottobre