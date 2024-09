Influenza, Aifa autorizza 8 vaccini per la stagione 2024-2025

Il ministero della Salute ha consigliato di avviare le campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre 2024. La vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente a diverse categorie di persone, tra cui:



• Gli over 60;

• Le donne in gravidanza e nel periodo post-partum;

• I bambini tra i 6 mesi e i 6 anni;

• Chi soffre di malattie croniche che aumentano il rischio di complicanze influenzali;

• Le persone ospitate in strutture di lungodegenza;

• I familiari di soggetti ad alto rischio di complicanze;

• Gli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, come medici e personale sanitario e socio-assistenziale, forze di polizia e vigili del fuoco.



Per tutte le categorie che non rientrano in quelle raccomandate, il vaccino antinfluenzale può essere acquistato in farmacia