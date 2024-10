Introduzione

Secondo il rapporto RespiVirNet dell'Istituto superiore di Sanità, nella scorsa stagione invernale circa 15 milioni di persone hanno avuto sintomi simil-influenzali. Gli esperti consigliano la doppia somministrazione in un’unica seduta del farmaco contro il virus stagionale e di quello contro il Covid.

Per quanto riguarda l’influenza, l’Aifa ha autorizzato otto vaccini, gratuiti per gli over 60, le donne in gravidanza e nel post-partum, i bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni, chi è affetto da malattie croniche, le persone ricoverate nelle Rsa e i familiari di persone ad alto rischio di complicanze.