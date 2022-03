Covid, da lunedì 28 tutta l'Italia è bianca: Sardegna lascia il giallo

Con questa ultima ordinanza, in vigore dalla prossima settimana, tutta l'Italia risulterà bianca, proprio in concomitanza con il termine dell'era contraddistinta dai colori delle Regioni. Intanto, nell’arco di questa settimana, si è registrata una nuova tendenza all’incremento “dell'incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro Paese. E anche l'Rt mostra una tendenza alla crescita”, come riferito dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza

Alla luce degli ultimi dati emersi dal monitoraggio della Cabina di Regia, in relazione alla diffusione del Covid-19 , anche la Sardegna passerà in area bianca. Con questa ultima ordinanza, in vigore da lunedì 28 marzo, tutta l'Italia risulterà bianca, proprio in concomitanza con il termine dell'era contraddistinta dai colori delle Regioni .

La situazione negli ospedali

A proposito dei dati emersi, Rezza ha spiegato come “l'occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva risulti rispettivamente al 13,9 e 4,5%”, anche in questo caso con una tendenza all’incremento, “se pure lieve” considerando l’area medica. Mentre, “fortunatamente tende a scendere” la situazione che riguarda l’occupazione delle terapie intensive.

Il commento del presidente dell’Iss Brusaferro



A commento dell’attuale situazione sanitaria ecco, poi, le parole del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro. Secondo quanto emerso dal monitoraggio, “la trasmissibilità si colloca sopra la soglia epidemica sia per quanto riguarda i pazienti sintomatici con Rt, a 1.14, sia per quanto riguarda le ospedalizzazioni a 1.08”. E in base ad un grafico mostrato in video dall'esperto, la proiezione ad una settimana dell'Rt si è attestata a 1.44. “Questo è un quadro di circolazione coerente anche con altri Paesi europei dove in alcune parti si cominciano a vedere Regioni che hanno colore rosso più chiaro a testimonianza di una riduzione della circolazione”, ha detto Brusaferro. In base a quanto osservato nel nostro Paese, ha aggiunto, “in questi giorni la curva inizia a piegare, ed è un dato positivo. Il dato europeo ci dice che siamo tutti collegati e grosse differenze non ce ne sono e questo sottolinea la necessità di un coordinamento”, proprio a livello europeo.