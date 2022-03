1/16 Sky TG24

Dal 31 marzo, dopo oltre due anni, l'Italia sarà fuori dallo stato di emergenza sanitaria legato alla pandemia da Covid-19. Dal 1° aprile in poi molte misure di contenimento verranno allentate in via graduale. Non sarà più necessario, ad esempio, esibire il Super Green pass (disponibile solo per chi è vaccinato o guarito dal Covid) per sedersi ai tavoli esterni di bar e ristoranti. Il certificato sarà richiesto solo per gli ambienti interni e solo nella sua versione base (ottenibile con il risultato negativo di un tampone)

