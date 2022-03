8/10 ©Ansa

OBBLIGO VACCINALE - Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Chi non è in regola, verrà invitato a presentare entro 5 giorni la documentazione che prova l’avvenuta vaccinazione, la richiesta di vaccinazione entro 20 giorni o l’esenzione. Senza vaccino il personale non andrà in classe ma sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica