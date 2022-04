3/13 ©LaPresse

Per tutto il mese di aprile basterà il Green pass base – ottenibile da chi è vaccinato contro il Covid, da chi è guarito dall’infezione e da chi è in possesso dell’esito negativo di un tampone – per salire su aerei, navi, traghetti adibiti al trasporto interregionale, treni (dagli Intercity ai regionali e a quelli ad alta velocità) e autobus per i servizi di lunga percorrenza o adibiti ai servizi di noleggio con conducente

