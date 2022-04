Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 2 aprile. LIVE

(

Con le misure anti Covid allentate da ieri, è in lieve calo l'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale ma l'Rt è in aumento rispetto alla settimana precedente e tocca i livelli di dicembre. Il ministro Speranza raccomanda di continuare a usare la mascherina. Sì alla quarta dose ma non per tutti. In calo i casi tra i giovani, lieve aumento tra gli over 50. Sono 74.350 i contagi da Covid registrati ieri