Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 3 aprile. LIVE

L'Iss: con Omicron dose booster protegge al 91% da forme severe della malattia. Il ministro Speranza raccomanda di continuare a usare la mascherina. Sì alla quarta dose ma non per tutti.

Ieri sono stati registrati oltre 13.140 casi di Covid in Cina, la cifra più alta dal picco della prima ondata più di due anni fa. In Italia il tasso di positività sale al 14,8%; aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva, +17; altri 129 i decessi in un giorno. Per recuperare interventi e prestazioni 'persi' a causa dell'ultima ondata sarà necessario almeno un anno, affermano i medici internisti.