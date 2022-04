Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 4 aprile. LIVE

Nel bollettino sono 53.588 i nuovi casi e 118 i morti nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 364.182 per un tasso di positività al 14,7%. In calo le terapie intensive (-4), salgono i ricoveri (+68) ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Speranza: "Prossima settimana indicazione Ue su quarta dose". Il ministro della Salute ha aggiunto che "servirà subito per i soggetti immunocompromessi e probabilmente per le fasce generazionali più fragili". Locatelli a Sky TG24 avverte: "Grazie alla terza dose la situazione è migliore, ma con meno restrizioni servirà più senso di responsabilità". Sono stati registrati oltre 13.140 casi di Covid in Cina , la cifra più alta dal picco della prima ondata più di due anni fa. Per recuperare interventi e prestazioni 'persi' a causa dell'ultima ondata sarà necessario almeno un anno, affermano i medici internisti. L'Iss: con Omicron dose booster protegge al 91% da forme severe della malattia. Il ministro Speranza raccomanda di continuare a usare la mascherina. Sì alla quarta dose ma non per tutti.