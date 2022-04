Costa a Sky TG24: “Obiettivo togliere la mascherina al chiuso da 1/5”

Cronaca

Dal primo maggio non sarà più obbligatorio indossare i dispositivi di protezione anche al chiuso. Una decisione sulla quale gli esperti si dividono. Il professor Abrignani ha dichiarato che 'continuerà a portarla', mentre secondo il consulente del ministero della Salute Ricciardi andrebbero tenute 'almeno fino a giugno'. Ecco intanto come si muove in proposito il resto del mondo