Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 1 aprile. LIVE

L'ultimo report del ministero della Salute registra 73.195 casi e 159 morti. Il tasso di positività è al 15%. Calano le terapie intensive (-13), sono in aumento i ricoveri ordinari (+27). (

). Il ministro della Salute Speranza: "Su quarta dose risposta unitaria Ue in 7 giorni".

Entrano in vigore da oggi le nuove regole anti Covid dopo la fine dell'emergenza, in vista di un graduale ritorno alla normalità, anche se non sarà un “liberi tutti”, dice la ministra Gelmini. I docenti no vax, potranno tornare a scuola previo tampone ma non a contatto con gli studenti. Il green pass non servirà più per accedere a diversi servizi o basterà quello non rafforzato, ma resterà un esteso obbligo di mascherina.