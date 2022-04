2/15 ©IPA/Fotogramma

GREEN PASS - Da oggi non serve più avere il Super Green Pass per sedersi ai tavoli esterni di bar e ristoranti e per utilizzare i mezzi pubblici locali o regionali. Su aerei, treni e navi basta il Green Pass base, così come per accedere ai ristoranti al chiuso. Per entrare negli uffici pubblici, così come nei negozi, non è più richiesta l'esibizione del pass

Covid, Pregliasco: "I casi potrebbero aumentare anche a Pasqua"