Covid Usa, Casa Bianca: "Biden oggi riceve la quarta dose di vaccino"

Il presidente americano Joe Biden riceverà la quarta dose di vaccino anti- Covid , al termine del discorso che pronuncerà oggi, 30 marzo, sullo stato della lotta al Covid. Lo ha annunciato la Casa Bianca, precisando che al presidente, 78enne, verrà somministrato il secondo booster in diretta video. La vaccinazione sarà effettuata da un membro dell'unità medica della Casa Bianca. Biden aveva ricevuto la terza dose di vaccino anti- Covid a settembre. ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE )

Covid Usa, un sito unico su vaccini, test, cure e mascherine

Nel discorso di oggi ai cittadini americani, il presidente farà un punto sulla situazione della pandemia negli Stati Uniti e rivolgerà un appello al Congresso per avere più fondi per la lotta contro il Covid-19, in quanto i progressi fatti dal Paese contro il coronavirus potrebbero essere "gravemente a rischio se non si interviene" con nuovi fondi. Biden, inoltre, presenterà il "New One-Stop Shop Website", una nuova pagina dedicata sul sito COVID.gov per avere accesso, in un solo click, a tutte le informazioni utili su vaccini, test, trattamenti, mascherine e gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus.

Il nuovo sito, disponibile in inglese, spagnolo e cinese semplificato, aiuterà gli americani a individuare gli oltre 2000 posti che offrono test anti-Covid e pillole antivirali. "L'amministrazione ha lavorato negli ultimi 14 mesi per organizzare oltre 90mila siti per le vaccinazioni, offrire gratuitamente oltre 400 mila mascherine di alta qualità, mandare test gratis a casa e creare nuovi siti "test-to-treat" dove le persone possono essere testate e ricevere antivirali salvavita nello stesso posto", ha spiegato la presidenza. "Ora, con un click, le persone potranno trovare dove avere accesso a tutti questi strumenti, e come ricevere gli ultimi dati dei Cdc (l'agenzia sanitaria Usa) sui livelli di Covid nelle loro comunità".

Usa: Fda ha autorizzato la quarta dose di vaccino per over 50 e immunodepressi

Proprio ieri, 29 marzo, la Food and Drug Administration, l’agenzia del farmaco americano, ha autorizzato il secondo booster per i prodotti a mRna di Pfizer-BioNTech e Moderna, per gli over 50 e per alcune categorie di immunocompromessi.

La decisione dell’agenzia Usa nasce dalla preoccupazione di una nuova ondata guidata dalla variante BA.2. “Le evidenze che emergono suggeriscono che una seconda dose booster migliora la protezione contro Covid grave e non è associata a nuovi problemi di sicurezza”, ha spiegato l’ente regolatorio in una nota. La quarta dose di vaccino anti-Covid sarà somministrata ad almeno quattro mesi di distanza dal primo booster.