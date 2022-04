2/10 ©Ansa

Per lo studio sono stati analizzati i dati di 651.640 bambini americani. Fra gli under 5 il tasso di incidenza dell'infezione da Omicron è risultato essere da 6 a 8 volte quello registrato con Delta. Gli studiosi sottolineano come i bambini possano essere particolarmente vulnerabili al virus per il fatto che non sono vaccinati

