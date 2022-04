9/13 ©IPA/Fotogramma

"Bisogna affrontare l'attuale situazione Covid con grande determinazione - ha detto Anelli all'Adnkronos - E, secondo me, il messaggio che le mascherine non servono più non ci aiuta. Quindi è importante ripetere il contrario. Forse il messaggio che dobbiamo dare è: state attenti a chi vi sta accanto, perché non saprete mai se è positivo o negativo. Con il fatto che il contact tracing è saltato non capiremo più nulla sull'andamento del contagio e su dove emergono o meno i focolai"