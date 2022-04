Covid, dai no vax ai fragili: chi sono i pazienti in terapia intensiva

6/11 ©Ansa

C'è poi una terza tipologia di pazienti con Covid, dice Giarratano, “che arrivano in intensiva e sono sostanzialmente chi va incontro a problemi gravi di salute come ictus o incidenti, e, nel momento in cui viene ammesso in terapia intensiva, si rileva che è positivo per il Covid-19, e comunque deve stare in reparti isolati ad hoc per positivi"