Scuola, con la fine dello stato d'emergenza per Covid tornano le gite

Prove tecniche di normalità

Manifestazioni e scioperi di aprile 2022: il calendario

Secondo un sondaggio condotto dal portale Skuola.net su un campione di 5.000 alunni delle scuole medie e superiori, quasi 9 su 10 non vedono l'ora di partire in tempo utile per la fine dell'anno, anche se la gita sarà prevalentemente in Italia, con andata e ritorno in giornata. Qualche scuola ha tentato di efettuare delle "prove tecniche" sin dai primi mesi dell'anno scolastico in corso: uno studente su 4 dice che già nei mesi scorsi il proprio istituto ha organizzato delle attività. Ma nella stragrande maggioranza dei casi si è trattato di esperienze di una sola giornata (68%) o al massimo con una notte fuori (16%). Si è comunque deciso di restare nei paraggi: il 36% è stato portato a fare una visita in luoghi d'interesse della propria città, mentre il 43% si è mosso all'interno della propria regione o in quelle vicine. Le norme consentivano infatti di pianificare spostamenti da zona bianca a zona bianca, ma non derogavano all'obbligo di possesso del Green Pass anche da parte degli studenti per accedere a mezzi di trasporto, strutture ricettive o museali.