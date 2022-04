8/11 ©Ansa

22 APRILE - In questa giornata è previsto un altro sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, indetto da A.L.Cobas. Secondo quanto si apprende, dovrebbe riguardare il settore aereo per tutta la giornata, terminare alle 21 per quello ferroviario e alle 22.00 per quanto riguarda le autostrade. Ad incrociare le braccia in questo venerdì saranno anche i lavoratori addetti alla raccolta, produzione, commercializzazione, trasporto, distribuzione e logistica merci