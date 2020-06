Il Trio Medusa ha annunciato a SkyTg24 un’iniziativa che intende raccogliere fondi per giovani gruppi musicali. Se verra’ donata una cifra di almeno 100 mila euro, nel 2021 a Bergamo, si terrà un concerto in cui ci sarà una reunion degli Elio e le Storie Tese

Elio e le Storie Tese, il Trio Medusa e Cesvi insieme per la musica!

Il gruppo comico del Trio Medusa, il Cesvi, la band Elio e le Storie Tese. Sono i protagonisti del progetto: “Insieme per la musica”. Un’iniziativa di raccolta fondi che prevede delle borse di studio per quei giovani gruppi musicali che si sono trovati e si trovano attualmente in grande difficoltà per l’emergenza coronavirus. Raccogliere 100 mila euro e un concerto nel 2021 a Bergamo per celebrare la fine della pandemia sono gli obiettivi dichiarati.

La scelta di Bergamo è legata ad una doppia ragione. La città orobica è stata flagellata dal virus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) ed è anche sede dell’organizzazione umanitaria Cesvi. A SkyTg24 il Trio Medusa e la band Elio e le Storie Tese hanno confermato che il gruppo milanese tornerà insieme per una sera.

Una Reunion a scopo benefico

Una reunion programmata e attesa, sia pur per adesso limitata al futuro evento live bergamasco. Gli “Elii” saliranno sul palco a condizione che le donazioni raggiungano la cifra di 100.000 euro. Una somma che sembra vicina poiché, Furio Corsetti del Trio Medusa ha confermato durante “Timeline” che sono già state raccolte 70 mila euro. Particolarmente soddisfatto di come stanno andando le cose è anche Gabriele Corsi del Trio Medusa. Secondo lui: “Elio e le Storie Tese sono come la pizza. Sono un elemento italiano che ci rende fieri nel mondo. E quando suonano dal vivo –ha aggiunto- lo fanno con grandi virtuosismi”. L’altro esponente del Trio, Giorgio Daviddi ricorda che la raccolta fondi è attualmente in corso sulla home page della piattaforma: “Rete Del Dono”.