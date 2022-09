Ascolta il tuo cuore, Elio testimonial della prevenzione cardiaca

Al via dall’8 settembre la nuova campagna di prevenzione del marchio, che invita a controllare il colesterolo. Protagonista, il celebre cantautore e comico Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Elio è stato scelto come nuovo testimonial di Danacol, la bevanda ricca di steroli vegetali le cui proprietà sono indicate per una dieta il cui obiettivo è ridurre il colesterolo alto. La nuova campagna si intitola Ascolta il tuo cuore e ha come protagonista proprio il celebre cantautore.

Elio per Danacol approfondimento Elio, il figlio del cantante: "Sono autistico e ne vado fiero". VIDEO Ideata e realizzata dall’agenzia creativa VMLY&R, la campagna di prevenzione Ascolta il tuo cuore firmata Danacol, ha come protagonista Elio, che invita a controllare il colesterolo sulle note dei Roxette. L'obiettivo è quello di porre l’attenzione dei consumatori sull’importanza della prevenzione. Ancora oggi, viene precisato nel comunicato stampa, in Italia le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, e il colesterolo è uno dei fattori di rischio più pericolosi poiché non dà sintomi. Con la pandemia, purtroppo, i controlli sono drasticamente diminuiti. “Vogliamo sensibilizzare tutti sull’importanza di controllare il colesterolo - sono le parole di Jordi Guitart Clermont, Direttore Marketing Danone Italia e Grecia - spiegando alle persone che devono ascoltare il proprio cuore. Per questo abbiamo voluto investire su una grande campagna, il cui messaggio è: 'Danacol e il Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo' e lo facciamo concretamente attraverso check up gratuiti prima a Milano e poi a Roma”. Per arrivare a più persone possibili si è scelto di ingaggiare Elio, personaggio molto amato che “sa parlare al cuore delle persone”.



Danacol, il mese del cuore approfondimento Elio e le Storie Tese protagonisti di una campagna per il riciclo L’iniziativa il Mese del Cuore, in collaborazione con il Policlinico Gemelli, vuole sensibilizzare la popolazione sui principali fattori di rischio per la salute cardiovascolare. Per questo motivo dal 16 settembre al 15 ottobre 2022 verranno offerti check up gratuiti a Milano e a Roma sui 7 fattori di rischio effettuati da un team di medici coordinato dal professor Francesco Landi, Direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Docente di Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma. Per prenotarsi bisogna andare sul sito ufficiale di Danacol. Non solo: Danacol continuerà la prevenzione con misurazioni del colesterolo gratuite nelle farmacie italiane aderenti.