Amadeus, Will Sharpe di The White Lotus interpreterà Mozart

Una nuova serie tv Sky Original, Amadeus, racconterà il genio musicale di Wolfgang Amadeus Mozart. Nell’adattamento della pluripremiata opera teatrale di Peter Shaffer, scritto dallo sceneggiatore Joe Barton (anche autore delle serie tv Giri/Haji – Dovere/Vergogna e Progetto Lazarus, vincitrice ai BAFTA), diretto da Julian Farino (anche regista di Giri/Haji - Dovere/Vergogna) e prodotto da Two City Television in associazione con Sky Studios, Will Sharpe interpreterà il protagonista, uno dei musicisti più virtuosi di tutti i tempi. L’attore è noto per aver recitato nella serie tv Giri/Haji - Dovere/Vergogna, per la quale ha vinto un premio ai BAFTA, e nella seconda stagione di The White Lotus, per la quale ha ottenuto una candidatura agli Emmy Awards. La produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno.