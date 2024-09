Amadeus, 40 anni fa uscì il capolavoro di Forman vincitore di 8 Oscar

5/12 ©Webphoto

IL RESTO DEL CAST - F. Murray Abraham interpreta Antonio Salieri (in foto a sinistra), mentre Constanze, la moglie di Mozart, doveva avere il volto di Meg Tilly ma l’attrice si strappò un legamento della gamba il giorno prima dell'inizio delle riprese e fu rimpiazzata da Elizabeth Berridge (in foto a sinistra in alto). Jeffrey Jones è l’imperatore Giuseppe II mentre Simon Callo, che interpreta Emmanuel Schikaneder, nell'omonima pièce teatrale andata in scena a Londra interpretava Mozart

