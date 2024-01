3/15 ©IPA/Fotogramma

Piccioli sottopone l'Haute Couture a un bagno di realtà, per questo nella collezione non mancano ensemble inediti, come la gonna da ballo abbinata alla giacca con dettagli utility. Il segreto sta nella fattura e nel confezionamento. L'Alta Moda si traduce per lo stilista nella capacità di godere di un capo per la cui realizzazione ci sono voluti giorni e giorni di lavorazione artigianale. Il tempo è il vero lusso contemporaneo