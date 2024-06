Alta Moda, la sfilata di Haute Couture Dior Autunno/Inverno 2024-25

12/15 ©Getty

A Parigi la settimana dell'Alta Moda è un richiamo irresistibile le star. Jennifer Lopez, in Europa per qualche giorno di vacanza, ha lasciato l'Italia per la Francia comparendo tra gli ospiti selezionatissimi della sfilata di Dior. Il suo look, dalla tonalità sabbia, riporta la creatività degli anni Cinquanta di Monsieur Dior ai giorni nostri. In foto, la popstar e attrice esce dal suo hotel con gli occhiali scurissimi e i guanti in pelle che fuoriescono dal soprabito in tinta col dress con la gonna a ruota

