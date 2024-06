Dior Cruise 2025, la sfilata in Scozia e le star in prima fila. FOTO

7/15 Shutterstock – Ipa/Fotogramma

In omaggio al Paese che ospita la collezione, in passerella sfilano una serie di look in lana tipicamente scozzesi. Realizzati con tessuti preziosi e grezzi lavorati artigianalmente, i look ispirati al kilt in stile tartan sono frutto della collaborazione con i talenti e gli artigiani locali. Chiuri ha drappeggiato la stoffa sul corpo delle donne immaginandole vestite con abiti ricavati dalle coperte. Il giallo ocra è una variazione dalla palette cromatica della Maison