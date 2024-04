7/15 ©Getty

Alcuni look in passerella sono ispirati alle influenze hip-hop che attraversano lo streetwear della New York di oggi. A sinistra, loghi all over; a destra, un top foulard che riprende il motivo con le due bandiere, quella americana e quella francese, disegnato nel 1966 da Alexandre Sache per Marc Bohan, designer di Dior dal 1960 per i successivi trent'anni