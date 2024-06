1/14 ©Getty

Gigi Hadid è stata una delle protagoniste di Vogue World, edizione parigina dell'evento promosso da Vogue che, dopo le tappe di New York e Londra è giunto nella città che in questi giorni è interessata dalle sfilate maschili e femminili e dai preparativi per le Olimpiadi che inizieranno tra poche settimane. La supermodella ha chiuso la sfilata celebrativa con una creazione Balmain realizzata ad hoc per l'evento, un dress con gonna drappeggiata blu, la stessa tonalità della bandiera francese, col top forgiato in metallo, un omaggio alla Marianne di Francia

