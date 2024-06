Diane von Furstenberg: Woman in Charge, tutto sul docufilm Disney+

Il racconto di una donna che ha ispirato, e continua ad ispirare, le altre donne con la sua incredibile storia personale e professionale, dopo la proiezione speciale al Festival newyorchese, arriverà in streaming in tutto il mondo il prossimo 25 giugno. Il docufilm è firmato da Trish Dalton e Sharmeen Obaid-Chinoy, regista premiata due volte con l'Oscar

“Sono diventata la donna che volevo diventare”, dice la protagonista di Diane von Furstenberg: Woman in Charge nel trailer che anticipa il contenuto del film documentario dedicato a lei, Diane von Furstenberg, una leggenda vivente, una delle donne simbolo del Novecento.

La storia della pioniera della moda, imprenditrice e sposa di un principe, simbolo di emancipazione e forza, sarà a breve disponibile su Disney + dove arriverà in catalogo dal 25 giugno, visibile anche su Sky Q e Now. Prima dell'arrivo in streaming, un'anteprima speciale nella città che è un po' il regno della stilista, New York, al Tribeca Film Festival che si svolge quest'anno tra il 5 e il 16 giugno.

Il docufilm su una figura leggendaria

Diane von Furstenberg ha segnato un'epoca e l'ha indirizzata, mostrando la strada a parecchie donne che, come lei, hanno dovuto aprirsi un varco in un mondo di uomini. Ma non è solo il racconto della stilista e dell'ascesa di una donna nel mondo della moda il documentario firmato da Trish Dalton e Sharmeen Obaid-Chinoy, che a breve arriverà sul piccolo schermo. Diane von Furstenberg: Woman in Charge è un racconto profondamente umano fatto di quegli “ups and downs”, gli alti e bassi, che rendono uniche le storie dei grandi personaggi che hanno fatto la storia degli Stati Uniti e dell'epoca moderna.

Diane Von Furstenberg, seduta nel suo appartamento, riavvolge il nastro a quando, da bambina, in Europa, ha recepito la lezione imparata da sua madre, prigioniera ad Auschwitz. La donna disse alla figlia di ricordare che la sua vita e le sue scelte non dovevano, in nessun caso, essere guidate dalla paura. Così, a testa alta, la giovane Diane si imbarcò per un viaggio, per lunghi anni simile a una folle corsa sulle montagne russe, fatto di nobiltà, lusso sfrenato e colore, quello che ha segnato un percorso creativo che l'ha condotta direttamente nelle pagine dei libri di storia della moda.

Il trailer del docufilm ripercorre brevemente le tappe di una vita i cui singoli passaggi sono tutti coinvolgenti come una favola. Dalla fama planetaria per l'invenzione del wrap dress, l'abito che vestì le donne d'America, alla fine dell'amore col principe e stilista Egon von Fürstenberg, al nuovo amore con Barry Diller, una vita leggendaria raccontata dalla voce di chi l'ha vissuta e che, ammette più volte, di aver sempre saputo di dover usare la sua esperienza per metterla a disposizione degli altri. vedi anche I Am: Celine Dion, il trailer del documentario sulla cantante

Diane von Furstenberg, non solo moda

All'interno di una stagione cinematografica e televisiva in cui i grandi protagonisti del Novecento, specie quelli del mondo della moda, vengono descritti attraverso prodotti di finzione ispirati ad avvenimenti reali - da Halston a The New Look a Becoming Karl Lagerfeld, anche questo, un titolo a breve in streaming su Disney + - Diane von Furstenberg: Woman in Charge offre l'indubitabile privilegio di ascoltare il racconto della vita della protagonista dalla sua stessa voce.

Il titolo, che piacerà moltissimo agli appassionati di moda, è comunque interessante per un pubblico ben più ampio, dal momento che fornisce una fotografia accurata della seconda metà del Novecento, di un mondo ancora ferito dalla guerra ma desideroso di lasciarsi tutto alle spalle per gettarsi nello sfavillio dello Studio 54. Molti i temi affrontati dalla protagonista, dal pregiudizio sulla sua famiglia di origine ebraica, all'angoscia per l'AIDS che mise un freno allo stile di vita degli anni Ottanta, alle battaglie che non conoscono epoche, prima fra tutte quella per le istanze femministe di cui Diane von Furstenberg si è fatta sempre paladina.

