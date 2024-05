Katy Perry lancia la pizza ai fan e non è la prima volta. IL VIDEO

Bon Appètit recita uno dei grandi successi di Katy Perry e l’artista sembra averlo preso proprio alla lettera. Per l’ultima serata sul palco del programma American Idol, la cantante americana ha lanciato un pezzo di pizza tra il pubblico. Una ragazza ha cercato di prenderlo al volo, ma non ci è riuscita e così la fetta è caduta a terra. Il video del gesto è stato pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale dalla stessa Perry con la descrizione “a pizza my heart will always be on the #idol stage” (una pizza, il mio cuore sarà per sempre sul palco di Idol), ma ha creato diverse polemiche. Sono molti i commenti, anche di fan, che non hanno apprezzato l’iniziativa e che chiedono di non sprecare il cibo. “Sono una fan, ma non dovresti mai fare questo a nessuno. È sbagliato farlo, mi spiace” scrive una ragazza, “Perché? È senza senso” commenta un’altra.