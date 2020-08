In occasione della nascita della bimba, l'attore e la cantante hanno deciso di lanciare, attraverso il fondo delle Nazioni unite per l’infanzia, una raccolta per prevenire la morte di donne incinte e neonati in tutto il mondo

È nata Daisy Dove, la figlia di Katy Perry e Orlando Bloom. Ad annunciarlo è stata l’Unicef con un post su Instagram, in cui si vedono le mani del padre, della madre e della neonata. La cantante e l’attore, infatti, in occasione della nascita della piccola, hanno deciso di lanciare, attraverso il fondo delle Nazioni unite per l’infanzia, una raccolta per aiutare le madri in difficoltà nel mondo.

La raccolta fondi con l'Unicef di Orlando Bloom e Katy Perry leggi anche Katy Perry, uscito il nuovo singolo "Smile". La tracklist dell'album Nel post dell'Unicef, condiviso anche da Orlando Bloom, i genitori di Daisy Dove spiegano il lancio della campagna benefica: "Sappiamo di essere fortunati, non tutti possono vivere un'esperienza di parto pacifica come la nostra. Le comunità di tutto il mondo registrano ancora una carenza di operatori sanitari e ogni undici secondi una donna incinta o un neonato muore, principalmente per cause prevenibili. Dal momento che col Covid-19 molte più vite dei neonati sono a rischio a causa della maggiore mancanza di accesso ad acqua, sapone, vaccini e medicinali che prevengono le malattie. Come genitori di un neonato, questo ci spezza il cuore, poiché ora più che mai entriamo in empatia con i genitori in difficoltà".